Buongiorno-Napoli | affare in dirittura d’arrivo Cifre e dettagli

(Di lunedì 1 luglio 2024)vicino all’acquisto di. Trattativa in fase avanzata con il Torino. Conte lo vuole come pilastro della nuova difesa azzurra. Ilè sempre più vicino a chiudere l’acquisto di Alessandro. La trattativa con il Torino sembra essere ben avviata verso una conclusione positiva, con il difensore pronto a diventare il nuovo pilastro della retroguardia azzurra. Calciomercatonel mirino di Conte Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’operazioneè ormai ben impostata. L’eliminazione dell’Italia dagli Europei potrebbe accelerare la trattativa, che Antonio Conte considera prioritaria per rinforzare la difesa del. Il tecnico pugliese ha individuato inil leader ideale per la sua retroguardia, e il giocatore sembra non avere dubbi sul grande salto in una big.