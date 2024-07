Briatore | Allegri sarebbe il top come commissario tecnico dell’Italia Ho parlato con Max…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024): ”Hocon Max quando la partita con la Svizzera ancora non era finita, mi ha detto che dobbiamo giocaregioca storicamente l’Italia, senza cercare di scimmiottare il gioco di altre Nazionali, non siamo la Spagna” Falvio, intervenendo a “La Politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’eliminazioneda Euro 2024 ad opera della Svizzera:sull’eliminazioneagli Europei “L’eliminazioneagli Europei è stato uno shock, il più grande disastro nella storia della Nazionale. C’è stata grande confusione, sembrava che i giocatori fossero alla prima partita dopo tanti mesi, giocavano a testa bassa, non capivano la posizione.