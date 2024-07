Bombola da campeggio scoppia nel retro di una macelleria ustionato il titolare | grave

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nembro. Stava scaldando il pranzo suldella sua attività, utilizzando un fornello e unada, quando è partito un incendio che lui stesso ha cercato di domare, ustionandosi il volto e le braccia.incidente lunedì 1 luglio in unaislamica di via Stazione a Nembro. A farne le spese il, 45 anni, trasportato in elisoccorso al reparto ustioni di Parma: non sarebbe in pericolo di vita. L’allarme è scattato intorno alle 12,15. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Bergamo. Le dipendenti del negozio di ortopedia accanto dicono di avere sentito un fortissimo odore di gas e di avere visto l’uomo gettarsi continuamente acqua sul volto e sulle braccia.