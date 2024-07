Bellucci-Shelton sospesa per oscurità dopo il terzo set | ecco quando si riparte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) La partita tra, valida per il primo turno di Wimbledon 2024, è stataper. I due tennisti, impegnati sul campo diciotto da quasi due ore, hanno dovuto interrompere la propria partita prima del quarto set, per riprenderla nella giornata di domani. Al momento, l’azzurro è in vantaggio.ha infatti avuto la meglio nel primo set – parziale molto combattuto – andando a vincere per 6-4aver conquistato il primo break della serata. Il secondo set è invece andato nelle mani dello statunitense, che è salito in cattedra sin dall’inizio firmando il primo e unico break del parziale, per poi vincere 3-6. Infine, il set numero tre è iniziato in modo equilibrato, conche ha conquistato un break e ha poi tenuto un game di servizio lungo undici minuti.