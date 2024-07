Basket domani Italia-Bahrein | orari e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) San Juan (Portorico), 1° luglio 2024 – L’attesa è finita.sera, alle ore 23.30ne (diretta su Sky Sport, DAZN e Now TV), all’Arena Coliseo di San Juan, partirà ufficialmente l’avventura dell’Italdi Gianmarco Pozzecco al Preolimpico di Portorico, che mette in palio uno dei quattro posti rimanenti per partecipare alla rassegna a cinque cerchi che si terrà a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto prossimi. Gli azzurri sono inseriti nel girone B assieme ai padroni di casa di Portorico e alche sarà la prima avversaria dell’sera (nel gruppo A a contendersi un posto in finale ci sono Costa d’Avorio, Messico e la Lituania). Sulla carta l’esordio portoricano contro il, trascinato dallo statunitense naturalizzato Wayne Chism (che vanta un importante carriera tra Europa, Filippine, Arabia Saudita e) è abbordabile e il CT azzurro Gianmarco Pozzecco, alla vigilia dell’evento, ha cercato di tenere sgombra la testa dei suoi ragazzi: “Il nostro gruppo ha poche regole ma molto chiare.