Armi e droga in vendita su Telegram | oltre 2 700 iscritti il canale prometteva consegne in 25 minuti

(Di lunedì 1 luglio 2024) Follonica (Grosseto), 1 luglio 2024 – Vendevano in un gruppo sudroghe di ogni tipo, dalla cocaina alle metanfetamine, ma anche, pistole semi automatiche, munizioni, silenziatori. Un gruppo, attivo su Follonica, che contava2.700e che è stato scovato dalla guardia di finanza del comando provinciale di Grosseto. Nello specifico, i militari della compagnia di Follonica hanno individuato un vero e proprio market online dell’illegalità, raggiungibile mediante la nota applicazione di messaggistica istantanea, che consentiva di consultare un vasto catalogo virtuale con tanto di prezzi, immagini e video dimostrativi dei prodotti posti in commercio. Lo store digitale pubblicizzava, in, promozioni temporanee e forniva aggiornamenti continui sulle disponibilità della merce.