Alluvioni Cogne ancora isolata Curcio | Evitato il peggio Ancora presto per stimare i tempi di ripristino della strada

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per le vallate alpine nord occidentali fra Piemonte e Valle d’Aosta è il momentoconta dei danni. Dopo l’ondata di maltempo del pomeriggio del 29 e la notte del 30 giugno,è un paese in ginocchio, isolato dopo le esondazioni del torrente Grand Eyvia che hanno danneggiato l’unicadi accesso. Al momento il solo modo per raggiungere il comune valdostano è con l’elicottero, a meno di non voler affrontare ore di marcia tra i colli alpini. Già domenica erano state evacuate più di 500 persone. Ai piedi del Gran Paradiso, nessuno aveva previsto che ieri sera tutta quell’acqua si potesse scaricare in così poco tempo. Sono 130 i millimetri registrati dal pluviometro durante il nubifragio. “Abbiamo visto cartelli volare, alberi cadere.