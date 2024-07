Al via la costruzione del nuovo Textile Hub

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) PRATO PIONIERA nel recupero degli abiti usati. Non poteva che essere ideato nella città del tessile e dei ’cenci’ (che hanno fatto la fortuna del settore) il primo hub nazionale di smistamento e recupero delle materie tessili per farne fibra rigenerata pertessuto. Un progetto avveniristico che supera i tempi e si pone come esempio virtuoso delle normative europee che impongono rifiuti zero. Nell’area di Baciacavallo, nel terreno di proprietà di Alia Multiutility lavorano già le ruspe che hanno dato il via al cantiere da 30 milioni di euro, finanziati in parte con il Pnrr e da Alia, l’azienda di smaltimento dei rifiuti, che entro la prima metà del 2026 porterà alladelHub di Prato. Un impianto di selezione automatica di rifiuti tessili post e pre-consumo.