Abbonamento gratis bus e treni per gli studenti dell’Emilia-Romagna | come fare domanda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Bologna, 1 luglio 2024 – Un’attesa conferma in ambito trasporti. La regione Emilia-ha ufficializzato anche per la stagione 2024-2025 l’iniziativa ‘Salta Su!’, grazie alla qualee studentesse del territorio hanno la possibilità di viaggiare gratuitamente suregionali e bus per andare a scuola. Abbonamenti: chi può richiederlo Anche per quest’anno, quindi, sono disponibili gli abbonamenti annuali gratuiti per gliresidenti in Emilia-frequentanti le scuole elementari, medie, superiori e gli istituti di formazione professionale. Rimangono invariate, al tempo stesso, le modalità per ottenere il titolo di viaggio necessario per spostarsi senza alcun costo nel tragitto casa/scuola, valido sia all’andata che al ritorno, e anche nel tempo libero.