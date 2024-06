Verdello incendio sul tetto di un palazzo | appartamenti inagibili sfollati i residenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 30 giugno 2024), 30 giugno 2024 – Momenti di paura, questa mattina verso le 6.30, a, nella Bergamasca: ildi una palazzina in via Leonardo da Vinci ha preso fuoco. Il rogo ha riguardato un edificio che ospitae, al piano terra, esercizi commerciali. Le cause sono al momento sconosciute e al vaglio degli inquirenti: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Dalmine, Bergamo, Zogno, Gazzaniga e Romano di Lombardia, che hanno spento le fiamme. Stando a quanto riporta Bergamonews, sembra che diverse persone sia stata fatta sfollare: al momento non sarebbero agibili tre delle abitazioni al primo piano, oltre a due al piano terra che riguardano delle attività commerciali. Non risultano feriti. .