Napoli doppio colpo in vista | Manna a Milano per Buongiorno e Spinazzola – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilpunta alper chiudere le trattative. Conte spinge per rinforzare la squadra prima del ritiro. Ilaccelera sul mercato con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte rinforzi importanti prima del ritiro di Dimaro. Secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovannisi prepara a una missione cruciale aper chiudere due affari: Alessandroe Leonardo: l’obiettivo principale di Conte Alessandroresta la priorità per la difesa del. Il quotidiano riporta: “Il grande obiettivo del mercato del, però, resta, 25 anni, da ieri libero e in vacanza dopo l’eliminazione della Nazionale all’Europeo in Germania.