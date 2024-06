Mario Rui in uscita dal Napoli | c’è l’interesse del Porto Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) Nicolòriporta su X cheRui potrebbe partire in direzionein vista della prossima stagione. Ricordiamo che il terzino sinistro è tra i nomi indel nuovodi Antonio Conte. SuRui c’è il, alla ricerca di un terzino sinistro Il giornalista scrive sul social: Ilsta lavorando per ingaggiare un terzino sinistro: hanno chiesto informazioni perRui (pronto a lasciare) e Alex Sandro (sarà svincolato da domani dopo 9 anni alla Juventus). #are working to sign a left fullback: they have asked info for #Rui (he is ready to leave #) and #AlexSandro (he will be a free agent from tomorrow after 9-years with Juventus). #transfers — Nicolò(@Nico) June 30, 2024 I nomi indel(Gazzetta) Ci sono giocatori che non vogliono più fare le comparse e hanno già la valigia pronta: come Giovanni Simeone, che ha offerte dalla Spagna e piace molto – da tempo – alla Lazio, anche senza Tudor.