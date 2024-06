Marina di Grosseto dopo le cure liberata in mare una tartaruga caretta caretta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024)di), 30 giugno 2024 – Rimesso inoggi adiun giovane esemplare di”, soprannominato Sole,un periodo di cura presso il locale Centro di recupero tartarughe marine. Lo rende noto l'associazione tartAaps, che gestisce il centro. La cerimonia, spiega una nota, si è svolta alla presenza della Capitaneria di porto, dell'assessora diErika Vanelli e dell'assessore regionale Leonardo Marras per la Regione Toscana. Durante l'evento, si sono tenuti laboratori educativi per sensibilizzare il pubblico sulle varie minacce che le tartarughe marine devono affrontare e sulle loro abitudini riproduttive, data la coincidenza con la stagione di nidificazione. Conclusa la parte educativa, Sole è stata trasportata al largo grazie a un mezzo messo a disposizione dalla Guardia costiera, accompagnato, nel primo tratto in, dagli allievi della Waterworld Surf.