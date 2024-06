Liste d' Attesa in Sanità | Le Asl Abruzzesi Spiegano le Metodologie e gli Obiettivi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 30 giugno 2024) L'Aquila - In risposta alle recenti polemiche, i direttori generali delle quattro Asl- Ferdinando Romano (Asl 1), Thomas Schael (Asl 2), Vero Michitelli (Asl 3) e Maurizio Di Giosia (Asl 4) - hanno emesso una nota congiunta per chiarire le criticità delled'. La questione ha recentemente dominato i media, mettendo in luce le sfide del sistema sanitario nazionale. La metodologia delle "pre-" è al centro della discussione. Le pre-non alterano i tempi dimonitorati, ma migliorano il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. Sono configurate nel punto 3.5 del Piano regionale per il governo delledi(DGR 265/2019), e gestite da un "Cup Specialist" che interviene in caso di difficoltà nella prenotazione delle prestazioni.