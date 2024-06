LEIF VOLLEBEK esce con SOUTHERN STAR

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

Andy Shauf è il songwriter canadese che condivide l'inedito "Catch Your Eye", una toccante ballad estratta dal nuovo disco REVELATION, in uscita il 27 settembre 2024, via Secret City Records. Il cantautore e polistrumentista canadese presenta "Catch Your Eye", una toccante ballata impreziosita dai cori della cantautrice australiana Angie McMahon e la steel guitar della leggendaria Cindy Cashdollar. "Penso che questa potrebbe essere la mia canzone preferita che abbia mai scritto, e ci è voluto un po' per realizzarla," ha detto. "Ho trascorso circa due anni aspettando che arrivasse l'ultimo verso. È stata registrata dal vivo con me al piano, Oliver alla batteria, Shahzad al basso e Angie, che si trovava in città, a cantare in armonia.