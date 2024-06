Incendio in casa | salvi madre e figlio Il fumo e le fiamme è andata bene

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 30 giugno 2024 – Leila era nervosa, "andava avanti e indietro". In un certo senso è stata lei ad avvisarli dell’, portata in ospedale per precauzione e poi dimessa,e la cagnolina. Il giorno dopo in via Le Corti a Pugnano (San Giuliano Terme), si sente ancora puzza di bruciato. Daniela Tersi si è salvata con ile la cagnolina Leila. Ci mostra la cucinaa fuoco per un probabile cortocircuito. Lei stessa ha provato a spegnere l’. Sono pochi minuti dopo l’una della notte fra venerdì e sabato.dormono. "Mioha sentito odore di. Si era alzato per andare in bagno e vedeva la nostra cagnolina Leila, da 4 anni con noi, che era nervosa, andava avanti e indietro, probabilmente sentiva che qualcosa non andava".