Il gagliardetto dell’AEL | i Leoni di Limassol

(Di domenica 30 giugno 2024) IlL’Athl?tik? En?s? Lemesou nota semplicemente con il suo acronimo AEL. I “” come vengono soprannominati dai propri tifosi i suoi giocatori, è una delle più gloriose squadre cipriote con sede a. Insieme all’Anorthisis Famagosta, la squadra decana di Cipro e dei club di base a Nicosia è uno tra i più famosi e vincenti club dell’isola. Annovera, tra l’altro, a partire dalla fine degli anni Cinquanta, diverse presenze nelle competizioni organizzate dall’UEFA. Ilodierno, di formato medio con pronunciate frange ai lati ed al vertice basso, risale al 24 gennaio 1960. In questa data è verosimile si sia disputato un incontro del campionato cipriota quell’anno vinto dall’Omonia Nicosia. Quella stagione vide scontrarsi undici squadre in rappresentanza di quattro cittadine (Nicosia,, Famagosta e Larnaca) con protagonisti soltanto quattro stadi poiché le squadre della stessa cittadina disputarono i loro incontri nello stesso impianto.