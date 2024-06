Il Colpo di Mezzanotte Il giorno degli addii apre una voragine in mezzo al campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Firenze, 1 luglio 2024 - E' arrivato anche il. Nel calcio il 30 giugno fa da linea di confine tra una stagione e l'altra. Contratti scaduti e mai rinnovati. La Fiorentina ci ha provato alle proprie condizioni, alla fine non se n'è fatto di nulla. Così i canali social del club hanno scanditopiù o meno dolorosi. In mattina dal Viola Park hanno dedicato un bel post a Giacomo Bonaventura. Tante foto, tante esultanze racchiuse nell'addio ufficiale. «Grazie Jack. Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura!». Bonaventura lascia dopo quattro stagioni intense, con 162 presenze condite da 22 gol e altrettanti assist. Oggettivamente l'addio più pesante da digerire. In giornata non è mancato il malcontento social per questa decisioni, comunque ormai certa da giorni.