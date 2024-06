Euro 2024 musi lunghi e pochi tifosi | la Nazionale atterra a Fiumicino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

30 giugno– Dopo la campagna fallimentare in Germania, laè tornata a casa. Gli Azzurri sono infattiti all'aeroporto diintorno alle 20., toccano per terra, ed in fondo non potrebbe essere alimentare.ad attenderli?ssimi, si contano sulle dite di una mano. Ed in fondo non potrebbe essere altrimenti. L'amarezza per la debacle a Berlino, con la Svizzera che ci ha dato una lezione di calcio (leggi qui) è ancora fresca. Ora i calciatori romperanno le righe per qualche giorno ed andranno in vacanza, prima di prendere parte ai ritiri delle rispettive società.