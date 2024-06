Elodie look total white e piume al Milano Pride 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 30 giugno 2024) Ancora una volta,ha incantato tutti al: un, con body e, a cui ha aggiunto un tocco luccicante con i cristalli. L’artista è sempre in prima linea per sostenere i diritti di tutti, senza operare distinzioni. Già Madrina del2022, si è sempre detta molto orgogliosa di essere dalla parte giusta, perché “i diritti devono essere imprescindibili per tutti gli esseri umani”., ilper ilIl corteo delda Piazza della Repubblica all’Arco della Pace, ed è stata una grande festa alla presenza di moltissimi artisti, come Orietta Berti, Michele Bravi, BigMama. Immancabile alla parata, che ha optato per unspettacolare: un body bianco, conattorno al collo, ventaglio arcobaleno e collana di brillanti.