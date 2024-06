De La Fuente | Non ci sono favorite tra Spagna e Georgia Kvara? Top player ma anche i miei sono forti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2024) Il ct dellaLuis De Lain conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di Euro2024 contro la, previsto questa sera alle 21. De La: «Non citra» Il ct si è soffermato inizialmente su Lamine Yamal e quanto dice la legislazione tedesca in base ai minorenni, ovvero che non poslavorare dopo le 20: «Parliamo con lui ogni giorno. Mostra una maturità innata per la sua età, ma è in formazione sia come calciatore che come persona. Faremo del nostro meglio per lasciarlo giocare. Niente di più. Non conosco la legislazione tedesca. Se Lamine dovrà essere allontanato non ci pensiamo al momento». Contro lale Furie Rosse hanno segnato 10 gol negli ultimi due match: «Inizia un Europeo diverso ora.