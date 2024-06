Crollo Italia amaro Dino Zoff | Pensavo si potesse fare meglio di così…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 30 giugno 2024) L’ex Ct azzurro a Cityrumors.it si espone fino a un po’, non ha una grande voglia di commentare “sono dispiaciuto come tutti glini, ma più di questo non voglio dire” Amareggiato per come è uscita l’, lui che è stato commissario tecnico azzurro e quando c’era lui sulla panchina gliene hanno dette di tutti i colori e lui,, ci ha sofferto tantissimo, fino ad arrivare alla decisione di salutare tutti e dimettersi, anche se, forse, la sua decisione fu troppo eccessiva, anche perché quell’venne sconfitta in finale dell’Europeo del 2000 dalla Francia solo al golden gol, ma l’attacco di Berlusconi, all’epoca presidente del Consiglio, non l’accettò e se ne andò sbattendo la porta. E ora, dopo l’eliminazione degli azzurri ad opera della Svizzera l’ha lasciato molto amareggiato.