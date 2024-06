Colle la giunta di Pii è pronta Speranza vicesindaco Tre consiglieri nell’esecutivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Quadra trovata per l’amministrazione di. Martedì ladi Piero Pii si dovrebbe ritrovare a Palazzo Renieri. I nomi sono noti, ma dovrebbero essere arrivati alcuni aggiustamenti in particolar modo sui ruoli in partecipate e in consiglio comunale. L’assemblea consiliare dovrebbe essere convocata il 9 luglio e in quella occasione sarà uffuicializzata la, saranno votati il presidente del consiglio e i referenti delle varie commissioni. Venendo ai nomi: Carlotta Lettieri, eletta nella lista del sindaco, dovrebbe essere l’assessora al turismo e al sociale, Daniele Tozzi dovrebbe essere il nome di Italia Viva per la cultura e la digitalizzazione, Monica Sottili dei 5Stelle eletta in consiglio comunale potrebbe avere istruzione e ambiente, mentre Valerio Peruzzi diDomani dovrebbe fare un passaggio da consigliere ad assessore con delega allo sport e agli eventi.