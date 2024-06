Bandiere verdi | le spiagge della riviera romagnola tra le più premiate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 30 giugno 2024) La bandiera verde per i lidi italiani risulta essere un riconoscimento molto importante soprattutto per le famiglie che desiderano passare una vacanza al mare con i propri bambini in zone che offrano un buon mare ma anche servizi ottimali per loro. A ottenere un forte riconoscimento con un record diper il 2024 è stata la, che si conferma così nuovamente una delle destinazioni migliori per le famiglie. Levengono assegnate attraverso un controllo accurato e una successiva certificazione proveniente dai pediatri italiani. Le valutazioni svolte vanno dalla verifica del servizio offerto, alla sicurezza, fino alla valutazione delle miglioriattrezzate con servizi esclusivi per le famiglie.