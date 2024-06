A Quiet Place – Giorno Uno ha scene post credits?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 30 giugno 2024) AUno, prequel del franchise horror ideato da John Krasinski, non ha, proprio come i due film precedenti. Pur non riservando nessuna sorpresa dopo i titoli di coda, il film approfondisce il contesto del franchise e aggiunge maggiore profondità emotiva. Difatti, questo prequel introduce nuovi personaggi e un’ambientazione inedita, concentrandosi sull’arrivo iniziale delle creature aliene. Lascia inoltre suggerire che le puntate future potrebbero esplorare un’umanità in guerra dopo aver scoperto una frequenza che rende vulnerabili gli Angeli della Morte. Mentre il primo film, che potete recuperare in streaming, segue la famiglia Abbott, guidata da Evelyn (Emily Blunt) e Lee (John Krasinski), la prima a scoprire un modo per combattere le creature aliene, e il secondo continua la storia della famiglia, AUno, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, segue i nuovi personaggi Sam (Lupita Nyong’o) ed Eric (Joseph Quinn) nel contesto urbano soffocante durante l’arrivo iniziale delle bestie aliene.