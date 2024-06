Wimbledon in vista il derby Sinner-Berrettini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Sui nobili campi dell’All England Lawn Tennis Club, leggasi, Jannikne avrà di strada da fare per legittimare lo scettro di re della racchetta, anche se poi il numero 1, alla fine del torneo Major inglese, comunque resterà suo. Non benevolo il sorteggio per la stella altoatesina. Non tanto per l’esordio, contro il tedesco Hanfmann, ma per il fatto di poter incontrare subito al secondo turno Matteo, che al debutto sfiderà invece l’ungherese Fucsovics. L’unico precedente frae il gigante romano risale all’anno scorso, a Toronto, quando prevalse in due set Jannik. Che poi, dovesse battere un Matteo in risalita ma non certo quello finalista qui nel 2021, incrocerebbe Shelton agli ottavi e Alcaraz in semifinale.