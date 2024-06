Vaticano il messaggio del Papa | Costruiamo una Chiesa e una società dalle porte aperte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 29 giugno 2024) “Alla vigilia dell’anno giubilare, soffermiamoci sull’immagine della porta. Il Giubileo, infatti, sarà un tempo di grazia nel quale apriremo la Porta Santa, perché tutti possano varcare la soglia di quel santuario vivente che è Gesù e, in Lui, vivere l’esperienza dell’amore di Dio che rinvigorisce la speranza e rinnova la gioia. E anche nella storia di Pietro e di Paolo ci sono delleche si aprono. Meditiamo su questo”. Lo ha affermatoFrancesco nella messa nella Basilica vaticana per la solennità dei Santi Pietro e Paolo, celebrata dopo la benedizione dei Pallii per i nuovi arcivescovi metropoliti. “I due Apostoli Pietro e Paolo hanno fatto questa esperienza di grazia – ha detto nell’omelia -. Hanno toccato con mano l’opera di Dio, che ha aperto ledel loro carcere interiore e anche delle prigioni reali dove sono stati rinchiusi a causa del Vangelo.