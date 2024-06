Shade ed Elettra Lamborghini criticati per l’ostentazione dei loro corpi | le repliche

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 29 giugno 2024)edsono uniti nel featuring e anche nelle polemiche dato che tutti e due, oggi, hanno avuto a che fare con utenti che hanno criticato laostentazione del corpo. Un’ostentazione fatta, adire, sui social e sui palchi. Il rapper è stato accusato da un utente di spogliarsi in tour, motivo per cui “venderebbe tanti biglietti”. “Ed eccolo un altro che si spoglia così a caso, ma non sapete fare altro? Ecco perché vende tanti biglietti“. Un tweet a cuiha così risposto: “Concerto in spiaggia prossima volta metto il Moncler“. Concerto in spiaggia prossima volta metto il moncler https://t.co/ZwL6DfQfIn —(@thetrue) June 29, 2024edperdei: leStesso tono di commenti anche persotto al suo ultimo post su Instagram in cui mostra gli addominali.