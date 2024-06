Robert Pattinson tornerà nei panni di BATMAN per la serie The Penguin

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 29 giugno 2024)neidiper laTheThe, l’imminente spin-off di Max incentrato sul personaggio di Colin Farrell che interpreta il classico cattivo della DC Comics Oswald Cobblepot, si svolgerà subito dopo gli eventi di Thedi Matt Reeves, concentrandosi su “Oz” mentre cerca di affermarsi come nuovo boss del crimine di Gotham City. Quando laè stata annunciata per la prima volta, ci è stato detto che un’apparizione diin persona era improbabile, ma voci precedenti hanno indicato chepotrebbe apparire neidi Bruce Wayne. Nell’ultimo episodio di The Hot Mic, Jeff Sneider ha affermato cheapparirà davvero, nel ruolo di! Non abbiamo idea del ruolo sostanziale che avrà il Cavaliere Oscuro, ma non saremmo sorpresi se apparisse solo in un singolo episodio.