L' importante è che noi uomini comprendiamo una cosa | il problema non riguarda solo nostra figlia la nostra compagna di vita nostra sorella nostra madre Il problema riguarda tutti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 29 giugno 2024) Non si vorrebbero dire banalità anche un po’ barbare, tipo chiudetelo in cella e buttate la chiave. Però è peggio ancora liberare prima della scadenza della pena uno stupratore che torna a stuprare. La vittima della violenza sessuale è una ragazza di ventidue anni, fatta prigioniera proprio facendo leva sulla sua gentilezza. Vernice rossa sulla scalinata di Piazza di Spagna contro la violenza sulle donne X Leggi anche › L’ennesimo mito dello stupro in una sentenza.