Il mercato come sull’altalena Chi sale e chi scende | i nomi In attacco sarà rivoluzione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Lunedì aprirà ufficialmente il calcioe tra le priorità in agenda dell’Empoli c’è un difensore centrale che dovrà andare a sostituire Luperto. Il capitano azzurro passerà infatti al Cagliari rientrando di fatto nella trattativa per liberare Nicola. Per la verità nelle ultime ore la trattativa ha subito un rallentamento tra la società sarda e il difensorentino. In ogni modo ciò non dovrebbe incidere sulla rescissione di Nicola, che la prossima settimanaannunciato dal Cagliari (contestualmente l’Empoli ufficializzerà D’Aversa). Tra iin cima alla lista figura sempre il grande ritorno di Mattia Viti: si sta dialogando con il Nizza per un prestito oneroso, ma intanto il club azzurro si guarda intorno e oltre a Davide Biraschi, svincolatosi dai turchi del Karagumruk, ha messo sotto la lente anche Andrea Cistana del Brescia.