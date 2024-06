Dialogues for Gaza al Villa Ada Festival di Roma Il 30 giugno solidarietà e incontri sul conflitto che non è iniziato il 7 di ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Domenica 30a partire dalle 16.00, ilAdadiospita “for“, un’intero evento dedicato alla Striscia e alla necessaria cessazione della tragedia umanitaria in corso. “Ilisraelo palestinese non inizia il 7 di”, affermano gli organizzatori nella presentazione della giornata di. “La popolazione palestinese, che dal mese diè vittima di un massacro, subisce da decenni un’occupazione militare inammissibile e la negazione dei suoi diritti fondamentali”, scrivono, denunciando “una guerra in cui viene negato anche il diritto all’assistenza umanitaria”. “Riflessioni, approfondimenti e performance artistiche che, con una raccolta fondi, daranno sostegno ai progetti umanitari e sanitari che alcune associazioni e Ong stanno coraggiosamente portando avanti sia all’interno della Striscia diche dalle zone limitrofe”, spiega l’organizzazione.