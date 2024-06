Davide Acito l’italiano che salva i cani dal macello in Cina | Ne ho portati in Europa 500

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024), fondatore di «Action Project Animal», hato circa 1.000e 200 gatti dai mattatoi cinesi. In particolare quelli di Yulin, città in cui ogni anno c’è la fiera della carne di cane destinata alla tavola. 37 anni,vive tra il Lago di Garda e il Canton Ticino. E da dieci anni parte per la, dove ivengono macellati sul posto nei wet market dopo una detenzione in condizioni terribili nella convinzione che lo stress e il terrore rendano la carne migliore. «In certi anni siamo arrivati arne fino a 400. Ma con i lockdown i numeri si sono molto ridotti perché i rifugi di transito sono rimasti pieni e ora non ci sono più spazi», spiega oggi al Corriere della Sera. A 150è riuscito a trovare una sistemazione in, tra Italia, Germania, Svizzera e Svezia.