Bolletta della luce dal primo luglio scattano gli aumenti | come risparmiare 113 euro

(Di sabato 29 giugno 2024) Lunedìse fosse settembre perché comincerà una nuova era per il settore energetico italiano. A partire da questo giorno, il mercato tutelato dell’elettricità cesserà di esistere, determinando importanti modifiche per milioni di consumatori. La transizione sarà completata definitivamente nell’aprile del 2027, quando prezzi e condizioni contrattuali non saranno più stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), ma seguiranno le dinamiche del mercato libero. Un’opportunità significativa per ridurre ulteriormente i costi è offerta dal Servizio a Tutele Graduali (Stg), che entrerà in vigore dall’1. Questo servizio garantirà agli utenti vulnerabili uno sconto medio di 140annui rispetto al mercato tutelato.