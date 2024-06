Baseball | Bologna vola e diventa leader in Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)c’è, si fa sentire e lo chiarisce all’Italia del. La Fortitudo UnipolSai, battendo San Marino anche a Serravalle e per 6-4, completa in maniera chiara, incontrovertibile e definitiva il sorpasso, almeno per questa settimana, nel girone A diA, quello di maggior spicco del massimo campionato. Un confronto, quello giocato in terra sammarinese, molto lottato, in cui il secondo inning vede andare avanti proprio i padroni di casa con solo homer di Pieternella. La risposta diè affidata allata di sacrificio di Helder che vale il punto e dal doppio di Gamberini, che incamera 2 RBI per il 3-2. Altro fuoricampo di Tromp, stavolta da due, ed è 3-3 Nella quarta ripresa Paolini porta avanti, con un singolo che manda a casa Bertossi, ma arriva un altro pari di Tromp nell’ultima con, a sua volta, un singolo a sinistra che lascia tutto il tempo a Di Fabio per far gioire tutto il pubblico di casa.