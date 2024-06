Volley la Slovenia annulla un match-point all’Argentina e vola in semifinale di Nations League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) Laha sconfitto l’Argentina per 3-2 (19-25; 25-17; 17-25; 29-27, 15-7) e si è qualificata alle semifinali della2024 dimaschile. I balcanici si sono imposti a Lodz (Polonia) dopo essere stati sotto per 0-1 e 1-2 e dopo averto unai sudamericani sul 26-27 nella quarta frazione. L’Albiceleste è poi crollata al tie-break, mentre la compagine europea ha messo il turbo e si è meritata la sfida contro il Giappone in programma domani sera, mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno la Polonia e la Francia (giustiziera dell’Italia al tie-break). Si tratta della secondadiper la, che nel 2021 si dovette inchinare alla Polonia e poi alla Francia nelper il terzo posto nel prestigioso torneo internazionale itinerante.