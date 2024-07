Spopolano le interviste agli scrittori sui delitti commessi vicino a casa loro Il caso dell' omicidio di Pescara

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 28 giugno 2024) Una prassi ormai consolidata sui giornali prevede che, in occasioni di eclatanti episodi di cronaca, accanto alla descrizione del fattaccio ci sia anche lo spazio per l’intervista a uno scrittore del posto. Un disgraziato minaccia i vicini barricato in unadi Padova e sentiamo l’opinioneo scrittore di Padova, un altro disgraziato decide di compiere chissà quale delitto a Firenze e sentiamo la necessità di sentire lo scrittore di Firenze. A che titolo? La stessa aria o la stessa acqua del rubinetto, l’indirizzo di residenza o l’atto di nascita permettono realmente di comprendere meglio la cronaca nera locale? Quando i fatti si sviluppano in contesti che nulla hanno a che fare con quelli frequentati dallo scrittore cosa può aggiungere l’intervista allo scrittore? La risposta è evidente a tutti, eppure forse gli attribuiamo la capacità di interpretare il genius loci e di comprendere l’anima dei luoghi, anche quella nera, o forse è semplicemente un abitudine inveterata e non si riesce a invertirla.