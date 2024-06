Roma sparatoria in un parcheggio all’Eur | rapinatore si ferisce da solo durante la fuga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) Una tentata rapina si è trasformata in una, neldi un hotel in zona Eur, nella notte fra il 25 e il 26 giugno. Il, Alessio Caprarra, un 47enne già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito una donna di passaggio cercando di strapparle la catenina d’oro che aveva al collo e sparando al suo accompagnatore, un imprenditore di 55 anni, ferito con un proiettile all’addome. L’arma, una calibro 7.65, è stata individuata il 27 giugno su via Cristoforo Colombo, poco prima del Grande raccordo anulare, a meno di due chilometri di distanza dal luogo degli spari. Le immagini di videosorveglianza e i racconti di alcuni testimoni hanno permesso di fare chiarezza sulla dinamica: come riporta il Messaggero, quando l’imprenditore e l’amica sono arrivati nelal termine di una cena aziendale, il, era già sul posto.