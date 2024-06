Per me questa è spazzatura | Bocchino gela la sinistra in tv con 5 parole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2024) A Otto e Mezzo si parla dell'inchiesta di Fanpage che di fatto ha portato alle dimissioni di due militanti di Gioventù Nazionale. Su questo reportage si è scatenato uno scontro tra FdI e il sito di informazione. In serata Giovanni Donzelli non ha usato giri di: "Fanpage mente quando dice di avere utilizzato lo stesso metodo adottato con Gioventù nazionale anche con altre formazioni politiche e, soprattutto, con il Partito democratico.è una bugia. Non ci risulta che ad altre formazioni politiche, precedentemente toccate dalle loro inchieste, sia stato riservato lo stesso trattamento. Nessun altro è stato spiato con simili modalità per mesi e mesi da un soggetto che si è nascosto dietro false generalità e che ha conquistato con l'inganno la fiducia di minorenni e ventenni.