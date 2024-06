Mare trasparente in Riviera | le analisi delle acque per il weekend

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 28 giugno 2024) Cesenatico (Cesena), 28 giugno 2024 – Con il ritorno del bel tempo e del solleone, insi iniziano finalmente ad apprezzare i bagni di. Le ultimedel battello oceanografico Daphne II di Arpae hanno evidenziato un ottimo stato di salute, con tutti i parametri che consentono di fare il bagno e nuotare in un ambiente sano e sicuro. La bella notizia è il livello di trasparenzache è eccezionale. In uncaratterizzato da un fondale relativamente basso, avere una visibilità superiore ai tre metri è molto piacevole, tant’è che tutti i bagnanti in acqua si guardano le punte dei piedi, mentre i bambini osservano i pesciolini vicino a riva. Dopo un inizio di stagione caratterizzato da condizioni meteo non bellissime, finalmente l’ultimo fine settimana di giugno ci regala una spiaggia e unveramente belli, da vedere e da vivere in pieno relax.