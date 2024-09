Super Dolce al cioccolato preparato in pochi minuti No gelatina e nessuna cottura!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 24 giugno 2024)alpronto in. Senzae niente! Unalsenzae senza, perfetto per quando si ha poco tempo ma si vuole comunque qualcosa di delizioso. Ecco la ricetta dettagliata.alpronto in. Senzae niente! Ingredienti Per la base: 200 g di biscotti 80 g di burro chiarificato (fuso) Per la crema: 400 g di formaggio spalmabile 50 g di burro 100 g dibianco (fuso) 240 g di panna liquida Per la copertura: 150 g di biscotti ripieni 100 g difondente 120 g di panna calda Procedimento Preparazione della Base Sbriciolare i biscotti: Metti i 200 g di biscotti nel bicchiere di un frullatore e frulla fino a ottenere una consistenza sabbiosa. Mescolare con il burro: Versa i biscotti sbriciolati in una boule e aggiungi 80 g di burro chiarificato fuso.