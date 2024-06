Tumori | melanoma uveale risultati positivi per anticorpo bispecifico

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) – I dati di 3 poster relativi all'impiego dell'tebentafusp per il trattamento di pazienti connon resecabile o metastatico (mUm), presentati in occasione del Congresso annuale dell'American Society for Clinical Oncology (Asco) 2024, dimostrano che il beneficio del trattamento nei pazienti con malattia stabile e qualsiasi riduzione della massa tumorale L'articoloperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .