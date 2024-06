Tom Cruise in volo | Top Gun il dato incredibile in tv dopo 40 anni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Top Gun) No, non siamo neglidell'edonismo reaganiano, degli show goliardici di Renzo Arbore e Roberto D'Agostino, dell'Italia tardo-democristiana di cui una gran parte s'identificava nelle gesta aeree del tenente “Maverick” impersonato da Tom. Sono passati quasi 40eppure Top Gun continua ad ammaliare il pubblico tv nonostante ai tempi fosse stato criticato per il suo politically incorrect e accusato di essere strumento propagandistico del Pentagono promuovendo l'arruolamento in marina di giovani destinati a morire. Qui siamo all'opposto dell'ideologia woke e i picchi lo dimostrano: la partita di beach volley con i fisici scolpiti “machisticamente” in bella mostra, il trionfo dei caccia americani sui Mig sovietici o la tragica morte del compagno didisfondano il 7% di share.