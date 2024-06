Sophia Loren Restaurant – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 3 giugno 2024)Via Plinio, 6 – 20135Tel. 02/2047117 Sito Internet: www.marghepizza.com Tipologia: pizzeria Prezzi: sfizi 5/9€, pizze 7/16€ Chiusura: mai OFFERTA Calo di voto per questa pizzeria che ha due sedi a, una in zona Buenos Aires e l’altra in Porta Vittoria, e che propone uno stile di pizza “napoletano”, con cornicione molto pronunciato e base sottile. Il problema sta nell’impasto, a nostro avviso poco fragrante, che diventa gommoso dopo averlo servito al tavolo. La base del disco, inoltre, risulta molle e poco adatta a sostenere i vari ingredienti. Tra le varie opzioni in menù (scaricabile attraverso un QR code) abbiamo assaggiato la classica margherita che è risultata senza ombra di dubbio più gradevole di quella vegana fatta con crema di fave, cicoria (pochissima), fave intere (durette), pomodori a pacchetelle gialle, cipolle ramate e basilico fresco.