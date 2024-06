Sinner risolve il rebus Moutet è ai quarti del Roland Garros Tifo contro rivale naif e rimonta | esperienza preziosa per il futuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dallo choc alla. È stata la partita più complicata fino a questo momento del suo, ma alla fine la corsa di Janniknon si ferma. L’azzurro supera il francese Corentincon il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-1, recuperando un avvio nel quale ha rischiato anche di subire un clamoroso bagel. Una prestazione che è andata in costante crescita, regalando all’altoatesino il secondo quarto di finale in carriera a Parigi, dopo quello del 2020 persoNadal. Questa volta di fronte a lui ci sarà Grigor Dimitrov, battuto quest’anno nella finale del Masters 1000 di Miami. Iniziato con un pronostico fortemente sbilanciato in suo favore, il match diè stato caratterizzato da un’ora di autentico smarrimento. L’azzurro per un set è stato in balia dell’avversario, imprigionato in una ragnatela di variazioni che gli ha impedito di prendere punti di riferimento, distanze dalla palla, sentirsi a proprio agio sul rettangolo di gioco.