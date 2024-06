Siete amanti del calcio? Allora questo appuntamento non dovete perderlo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 3 giugno 2024) Per glidelarriva l’più atteso: dal 14 al 23 giugno torna la Milano Football Week La città di Milano si appresta a vivere dieci giorni all’insegna delcon la seconda edizione della Milano Football Week, un evento organizzato da La Gazzetta dello Sport e patrocinato dal Comune di Milano. Dal 14 al 23 giugno, il cuore pulsante dell’evento sarà Piazza Gae Aulenti, nel moderno quartiere di Portanuova, simbolo di riqualificazione urbana e culturale.i campioni del 2006 -Ansa- Notizie.comIld’inizio della manifestazione è previsto per venerdì 14 giugno alle ore 18.00 con un evento che vedrà protagonisti illustri del mondo delcome Fabio Capello e Arrigo Sacchi. Accanto a loro ci saranno figure di spicco come Urbano Cairo, Presidente e Amministratore Delegato di RCS MediaGroup.