(Di lunedì 3 giugno 2024) I dipendenti disabili o caregiversrichiedere una serie di benefici lavorativi. Come vanno utilizzati durante l’anno? È fondamentale saperlo. La Legge 104 del 1992 sancisce il diritto per i lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave e per i familiari che assistono disabili gravi di usufruire di particolari agevolazioni, ossia di 3 giorni di permesso al mese (frazionabili anche in ore), delstraordinario della durata massima di 2 anni e del prolungamento del. I104 e ilsi? – informazioneoggi.itPer capire se queste tre misure possano essere cumulate nello stesso mese, bisogna analizzare le disposizioni contenute nel Messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018. Il provvedimento contempla, innanzitutto, la facoltà della fruizione deie delnei casi di turni di lavoro organizzati tra due giorni solari o durante festivi e della suddivisione delle ore dinelle ipotesi di part-time orizzontale e verticale.