Nuovo furgone per la Protezione civile

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il parco mezzi delladi Codogno è aumentato. Ieri, alla presenza delle autorità e del coordinatore Lorenzo Nicolini, è stato infatti inaugurato in piazza XX Settembre ilFord Transit da 9 posti cofinanziato da Regione e Comune. "Dopo il Covid – ricorda Nicolini – siamo arrivati a 50 volontari e c’è sempre interesse. Dato che ognuno cerca di specializzarsi, mano a mano emerge l’esigenza di potenziare mezzi o materiali di cui avanziamo richiesta al Comune. Oggi oltre alveicolo disponiamo di un Doblò per i cinofili, un pick up 4x4 per interventi fuori strada e uncabinato chiuso". La storica sede in Fiera è stata trasferita: "La segreteria si trova in via Pietrasanta, sopra la Polizia locale, mentre teniamo i mezzi all’ex area Confrutta e le attrezzature all’ospedale Soave.