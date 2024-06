Matrimoni civili Montignoso apre sedi da fiaba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non solo villa Schiff o il castello Aghinolfi, peraltro in attesa di riapertura. Il Comune diha intenzione di allargare leper celebrare ie permettere alle coppie di festeggiare il giorno più bello in luoghi suggestivi. D’altronde lo permette il codice civile che definisce come ‘casa comunale’ dove officiare il rito civile, "un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività ", non per forza in via esclusiva ma anche solo in determinati giorni, periodi dell’anno. Per questo l’amministrazione del sindaco Gianni Lorenzetti ha valutato l’opportunità di concedere la possibilità di contrarreo civile o costituire unione civile, a tutti i cittadini anche non residenti nel Comune di, oltre che nellegià autorizzate, anche in altri alberghi o strutture ricettive ma pure edifici o ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico.