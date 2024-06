Maria De Filippi ha accettato una nuova richiesta di Pier Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024)Deè una pietra preziosa per Mediaset e in particolar modo Canale 5, dato che accende e illumina la rete ammiraglia Mediaset ben sette giorni giorni a settimana. Dal lunedì al venerdì con Uomini & Donne, il sabato sera con i suoi show (da Tu Si Que Vales a C’è Posta Per Te), mentre la domenica con lo speciale di Amici.Desa parlare al pubblico di Canale 5 che puntualmente la premia con ascolti altissimi. Per questo motivole avrebbe chiesto un favore: realizzare un nuovo programma di almeno tre prime serate da programmare nei mesi autunnali. E Queen Mary, stando a quanto scritto da TvBlog, avrebbe. L’idea sarebbe quella di creare una sorta di spin off di Amici con i protagonisti del talent mischiati ai big della musica.